В Киеве признали опасность российских систем РЭБ Defense News: сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед средствами РЭБ России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские беспилотные аппараты уязвимы перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы, признал в разговоре с Defense News экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан. Причем как воздушные, так и наземные, отметил он. В качестве примера он привел наземный дрон-камикадзе Ratel S.

Кузан, который сейчас является председателем аналитической организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества», объяснил, что их масштабному использованию мешают два фактора. Во-первых, их мало. Но ни одна страна в мире не может похвастаться тем, что полностью удовлетворяет свои потребности в роботизированных платформах, подчеркнул Кузан.

Во-вторых, они являются такой же мишенью для российских дронов, как и бронетехника. При этом они очень уязвимы для российских систем РЭБ. По словам Кузана, Россия энергично продвигается в этом же направлении, разрабатывая БПЛА Buggy. Он будет взрываться при достижении цели.

Еще до начала СВО российские военные были одним из мировых лидеров в исследованиях, разработке и оценке беспилотных летательных аппаратов. Они разработали несколько типов и начали их испытания, но делали это в очень ограниченном формате, — пояснил изданию эксперт американского аналитического Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

В июне в зоне СВО заметили FPV-танк, созданный на базе трофейного Т-72АМТ Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие испытали танк с дистанционным управлением на Запорожском направлении. FPV-машину, созданную группой энтузиастов на базе Т-72АМТ, назвали «Vася».