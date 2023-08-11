В Киеве признали, что в России действует сеть украинских спецслужб Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

В России действует эффективная сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил в интервью украинскому телеканалу «24» глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что в происходящих на территории РФ «инцидентах» задействованы «неустановленные беспилотники».

Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России, — сказал Подоляк.

Ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР Минобороны Украины, проводит диверсионные атаки на территории России. Он признал также, что перед батальоном стоит задача по убийствам российских генералов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на территорию Белгородской области заходила небольшая группа украинских диверсантов. По его словам, они напали на служебную машину Минобороны России, перевозящую продукты питания. После появления чеченских бойцов диверсанты вернулись на территорию Украины.