В Киеве признали, что не могут противостоять продвижению российских войск Подоляк: ВС РФ продвигаются дальше, Украина не может противостоять

Фото: Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался немецкому изданию Bild, что ВС России продвигаются «все дальше и дальше» вглубь страны. Учитывая, что Киев не может им противостоять из-за отсутствия оружия, заморозка конфликта невозможна, подчеркнул он.

Подоляк объяснил изданию, что Вооруженные силы Украины находятся в обороне, а россияне оказывают на них давление. По его словам, армия РФ продолжает укрепляться, вооружаться и мобилизует запасы. Эту проблему с текущей нехваткой оружия решить нельзя, констатировал советник.

По его данным, Украина готовится к разным сценариям. Он выразил сомнения в том, что Москва предпримет масштабное наступление. Советник офиса Зеленского добавил, что некоторые западные страны «боятся выиграть» в этом конфликте.

Но они будут продолжать наступать, и без оружия мы не сможем разрушить их логистику снабжения, — посетовал Подоляк.

На днях он был вынужден признать, что у Киева пока нет возможности для «эффективных наступательных действий» и стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Подоляк также объяснил, что назначение Александра Литвиненко новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) связано с необходимостью усиления аналитической составляющей.