https://static.news.ru/photo/312a3240-b307-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона «похоронной процессией» антироссийских санкций.

У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций, — заявил он в эфире телеканала «UA: Первый».

Позитивный характер переговоров лидеров двух стран вызвал крайнее недовольство у дипломата. Кроме того, его оскорбили слова Макрона, назвавшего ситуацию в Донбассе «украинским кризисом», а не «войной».

Безсмертный призвал европейских лидеров немедленно выровнять сложившуюся не в пользу Киева ситуацию и принять «серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе».

Переговоры Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост о России на русском языке и вызвал бурю негодования среди украинских политиков, которые поспешили осудить французского лидера за дружбу с Москвой. Так, депутат Верховной рады нового созыва от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко констатировала, что мир «не будет воевать» за Украину. Кроме того, она выразила предположение, что уже в начале следующего года с России начнут снимать санкции.