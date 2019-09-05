https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк придумал оригинальный способ запугивания России.

Так как ядерного арсенала у Украины нет, он предложил использовать в военных целях космическую ракету, которая точно сможет долететь до российской столицы.

На неё нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несёт угрозу, — сказал депутат, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма».

Ранее News.ru писал о том, что спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий назвал Россию главной угрозой безопасности страны и обвинил Москву в подготовке военного вторжения на Украину. Он также заявил, что Россия якобы в 2020 году завершит формирование трёх дивизий и армии в Южном военном округе, которые и должны будут вторгнуться на территорию Украины.