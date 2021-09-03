В Киеве предложили переименовать украинский язык в «руськую мову»

Украинский язык следует переименовать в «руськую мову», так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

Современный украинский язык корнями уходит в глубокое прошлое, отметил он. И тут же предложил сохранить для него двойное название «руський-украинский».

Не «российская», а «руськая» [мова], — сказал Арестович.

По его словам, он желал бы посмотреть, как после этого Россия «будет призывать к войне с Русью» или её оккупации.

Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды, — резюмировал советник.

Ранее Арестович высказал мнение, что государству следует изменить своё название на Русь-Украина. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила изменить название Украины на Укрусь.