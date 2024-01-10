В Киеве пожаловались на отправку оружия в Израиль вместо Украины Посол Украины Боднар: Израиль получает предназначенное для Киева оружие

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Эскалация между Израилем и сектором Газа повлияла на военную помощь, которую страны Запада оказывают Киеву, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает издание Т24. По словам украинского дипломата, предназначенное для Киева оружие теперь отправляют в Израиль.

Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (сектора Газа — NEWS.ru), поэтому есть те, кто думает, что конфликт на Украине закончился, — заявил Боднар.

Дипломат добавил, что внутренняя политическая обстановка в странах Запада также сказывается на поддержке Украины. В этом контексте он упомянул президентские выборы в США, действия правительств Венгрии и Словакии, а также блокировку украинских грузовиков в Польше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство в связи с недостаточной помощью Украине со стороны стран Евросоюза. В Берлине считают слишком скромным участие Франции, Италии и Испании в данном вопросе.

Кроме того, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Грецию выставил премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису ультиматум, согласно которому государство должно организовать новые поставки оружия на Украину. По мнению авторов издания Newsweek, которое распространило эти сведения, речь может идти о шантаже.