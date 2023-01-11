В Киеве пожаловались на молчание со стороны президента Филиппин Поверенный в делах Украины Михайлюк: президент Филиппин с июня игнорирует попытки связаться с ним

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Фердинанд Маркос

Киев с июня прошлого года не может связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом по вопросу организации телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским, заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Малайзии Денис Михайлюк. В этом диалоге планируется обсудить роль Филиппин в ситуации на Украине, пишет газета Inquirer.

Мы просим о телефонном разговоре между президентом Украины и на тот момент избранным президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента, — сказал Михайлюк.

Дипломат предположил, что молчание филиппинской стороны может быть связано с тем, что Маркос относительно недавно стал президентом и занят вопросами формирования нового правительства, а также обсуждением важных вопросов с приоритетными партнерами страны.

Михайлюк отметил, что продолжает попытки выйти на связь с Филиппинами дважды в месяц.

Ранее Маркос рассказал агентству Bloomberg о начале переговоров с Россией о закупках топлива и удобрений. Он пояснил, что сегодня Манила больше не может рассчитывать на прежних поставщиков и вынуждена искать других.

Президент посетовал на некоторую «щекотливость» политической стороны вопроса в связи с санкциями в отношении России. Однако подчеркнул, что национальные интересы важнее. По его словам, Филиппины уже близки к заключению соглашений с Россией, а также некоторыми другими странами.