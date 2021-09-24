В Киеве потребовали от Запада возврата долга из-за «Северного потока — 2»

На Украине заявили о долге Запада из-за «Северного потока — 2». Как считает экономист Павел Кухта, Киев может рассчитывать на одобрение части кредита от Международного валютного фонда, поскольку Европа должна чувствовать определённую вину из-за СП-2. В эфире телеканала «Украина 24» он напомнил, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет.

Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2». Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали, — подчеркнул Кухта.

По его словам, препятствием для этого могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать. Однако ситуация со строительством газопровода должна убедить Запад одобрить выдачу средств.

Мы ожидаем, что достаточно быстро будет украинский вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров МВФ. Это означает, что мы можем получить как минимум 700 млн долларов по следующему траншу, — заключил он.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Кремль в шантаже. По его мнению, власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска трубопровода «Северный поток — 2». Он обвинил Москву в несоблюдении европейского законодательства. По мнению Витренко, «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину, чтобы европейцы не страдали от дефицита горючего.

Между тем президент России Владимир Путин объяснил причину высокой стоимости газа в Европе. По его словам, данная тенденция стала следствием политики местного регулятора из-за решения Еврокомиссии о рыночном ценообразовании на природный ресурс.