https://static.news.ru/photo/663dabc2-dbc2-11e9-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Украине рассказали об ограничениях на владение сельхозземлёй для граждан России. По заявлению министра экономического развития Тимофея Милованова, участки у россиян будут конфисковывать.

Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация, — сказал министр, отвечая « Украинским новостям » на вопрос, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.

Милованов также указал на необходимость наладить мониторинг и так выстроить правила игры, чтобы власти могли «более широко применять этот механизм».



19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины должны получить полноценное право собственности на землю, и что иностранцы покупать землю на Украине не смогут.

Ранее News.ru писал, что депутаты Верховной рады предложили отменить акциз на ввоз автомобилей в страну. По их мнению, действующие ставки противоречат Налоговому кодексу, а также социальной справедливости. Лица с низкой платёжеспособностью вынуждены покупать дешёвые автомобили, при этом они должны платить в казну государства в несколько раз больше, чем стоил сам автомобиль.

Это происходит из-за акцизных налогов и ставок. Авторы уверены, что новый закон позволит создать цивилизованный рынок подержанных автомобилей.