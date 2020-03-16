https://static.news.ru/photo/2abfbdca-67c6-11ea-90ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два первых случая заражения новым типом коронавируса подтвердились в Киеве на Украине. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На данный момент на Украине зафиксированы семь случаев инфицирования COVID-19, в том числе летальный: жертвой коронавируса стала пожилая женщина из Житомирской области.

Правительство Украины с 14 марта решило ограничить на две недели въезд в страну гражданам других государств, а также приостановить пассажирское авиасообщение с 17 марта, из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пермском краю РФ зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. Уточняется, что заражённая прибыла из Швейцарии, после трёхмесячного проживание в стране.