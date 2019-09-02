https://static.news.ru/photo/bb586222-46f4-11e9-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о миллиардных потерях Киева из-за блокады Крыма. По его словам, украинская экономика теряет более $3 млрд ежегодно.

Ошибочной была блокада Крыма. Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым, — заявил Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Он также напомнил, что действия Киева в итоге завершились тем, что Германия помогла России построить две электростанции в Крыму.

Суслов также подчеркнул, что теперь принадлежащие по праву Украине деньги уходят российским предпринимателям.

Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской, Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешёл Ставрополью, Кубани и так далее, — пояснил экс-министр.

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.