В Киеве переложили на США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4ea11710-6d9d-11eb-bfbd-96000091f725_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США как стратегический партнёр Киева «должны и могут» сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.

По его словам, сама Украина сделает всё для того, чтобы выполнить «принципы, заложенные в Минских соглашениях». Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Ермак также отметил важность присутствия в Донбассе других представителей Запада — Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции, а также заявил об актуальности переговоров по прекращению военного конфликта.

Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно, — подчеркнул Ермак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу, пока на юго-востоке страны продолжается вооружённый конфликт. Об этом заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. По словам первого президента Украины, в такой ситуации начинать федерализацию страны является большим риском.