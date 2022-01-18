В Киеве переименовали трамвайную остановку имени Ватутина в честь Шухевича

В Киеве остановку скоростного трамвая имени советского генерала Николая Ватутина переименовали в честь украинского националиста Романа Шухевича. Об этом сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича, — сообщил политик.

Ранее в Киеве в честь Шухевича уже был переименован проспект Ватутина. Это было сделано в рамках украинского закона о декоммунизации.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый ещё в 1970 году. Монумент предлагали демонтировать с 2007 года. В 2016 году местные депутаты заявляли о том, что наличие данного памятника идёт вразрез с законом о декоммунизации. А уже в 2018-м на нём появилась надпись «Памятник оккупантам». Отмечается, что к работе по сносу были привлечены краны и множество людей.