https://static.news.ru/photo/de280ca4-99f5-11e9-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» полностью зависит от Соединённых Штатов. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Василец.

По его словам, в начале августа американское Агентство по международному развитию (USAID) организовало тренинг для депутатов партии «Слуга народа» и их помощников.

Василец предположил, что Вашингтон заботится о том, чтобы у народного депутата «не залетела какая-либо мысль ненужная», а их помощники не говорили лишнего.

Журналиста также возмутило обилие флагов Евросоюза (ЕС) в Киеве. Он отметил, что европейская символика «красуется» буквально на каждом госучреждении.

То ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО, то ли это такая гибридная форма оккупации, — подчеркнул Василец в беседе с изданием «ПолитНавигатор».

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса. Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договорённостями.