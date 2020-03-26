https://static.news.ru/photo/fcdb1cda-6eee-11ea-a9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране. По его словам, эпидемия быстро распространяется и число жертв COVID-19 будет расти стремительно.

Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Емец считает, что Киев ещё в силах локализовать распространение инфекции, которой уже заразились 145 украинцев, при одном умершем. Однако для этого придётся прибегнуть к жёстким мерам, уверен министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти украинского города Тернополь обратились к горожанам с призывом сообщать о соседях, которые не соблюдают режим самоизоляции после возвращения из зарубежных поездок. На сайте горсовета Тернополя появился специальный раздел, где принимаются сообщения о нарушении карантина. На жалобу отреагируют врачи и полиция.