В Киеве ответили, есть ли у Украины военный план на 2024 год Глава Минобороны Украины заявил о наличии военного плана на 2024 год

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Рустем Умеров

У властей Украины есть военный план на 2024 год, который вселяет надежду и в будущем даст результат, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров в эфире в ходе национального телемарафона. Высокопоставленный военный не стал вдаваться в детали, но отметил, что Киев делает все для «прорыва», передает РИА Новости.

Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим, — пояснил министр.

Также Умеров заявил, что выбранная Киевом стратегия принесет результат уже в этом году. По его словам, все силы безопасности и обороны работают сообща для достижения поставленной цели. Для этого, помимо всего прочего, будут созданы новые огневые позиции и защитные укрепления для ВСУ.

Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели, — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что следующими целями российской армии после Авдеевки станут города Купянск и Харьков. По ее словам, потеря Купянска сильно понизит шансы на оборону Харькова.