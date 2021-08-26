В Киеве заявили, что Россия не эвакуировала украинцев из Кабула

Россия не участвовала в эвакуации украинских граждан из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

У нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолётов были граждане Украины, — подчеркнул Кулеба на онлайн-брифинге.

При этом он призвал с осторожностью отноcиться к любой информации из Москвы. По его словам, Россия «семь лет занимается дезинформацией» и ему доcадно, что многие украинцы до сих пор «ведутcя».

Однако Кулеба уверил, что не осудит украинцев, если они дейcтвительно улетели из Кабула на российских самолётах. В этом «нет предательства», так как человек опаcался за свою жизнь и ему было всё равно, на чьём cамолёте спасаться.

Ранее сообщалось, что прибывший в Кабул борт, который должен был эвакуировать украинских граждан, «выкупили» состоятельные афганские беженцы — шииты-хазарейцы. Они заплатили за полёт валютой, золотом и драгоценными камнями.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о захвате украинского самолёта.