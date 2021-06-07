В Киеве ощутили падение числа сторонников ЕС среди украинцев

https://static.news.ru/photo/c305641c-c658-11eb-8836-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что поддержка европейской и евро-атлантической интеграции в стране за последние два года уменьшилась на пять процентов. Об этом чиновник рассказал на онлайн-конференции European Policy Centre.

Поддержка существенно уменьшилась в тех регионах, где она всегда была на самом высоком уровне. А также среди молодёжи, которая всегда была самой проевропейской, это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших её сторонников, — отметил Резников.

Он добавил, что в подобной ситуации дополнительные аргументы получат те, кому ближе «российско-белорусская модель». Вице-премьер так и не понял, «насколько это соответствует интересам Европы».

Ранее стало известно, что читатели украинского новостного портала УНИАН высмеяли в комментариях публикацию про обвинения киевских властей в адрес европейских стран — Франции и Германии — в «потере Крыма» в 2014-м. С подобным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, Париж и Берлин несут ответственность за возвращение полуострова в состав РФ.