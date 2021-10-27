В Киеве опровергли применение беспилотников в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран опроверг сообщения о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые задействовал в боях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Слова главы военного ведомства передаёт портал «Диалог». Таран заявил, что Москва пытается обвинить Киев в нарушении Минских договорённостей, и назвал постановочным распространяющееся в Сети видео обстрела.

Украина ещё ни разу не использовала в конфликте на востоке Украины ударные беспилотники Bayraktar. <...> Видео, которое распространяется в СМИ, — фейк пророссийских наёмников. На видеозаписи чётко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника, — заявил Таран.

Он также добавил, что ВСУ рeгулярно проводят тренировки с турецкими ударными дронами. По словам министра, воeнные на тренировках показывают лучшие результаты, чем были продемонстрированы на кадрах с Bayraktar.

Обстоятельства появления соответствующего видео в Сети уже расследуются, сообщил Таран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Bayraktar ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины.