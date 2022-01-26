В Киеве опровергли информацию о прямых переговорах с ДНР и ЛНР

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook опроверг информацию немецкого издания Deutsche Welle о том, что в среду в Париже на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» якобы пройдёт согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Киев намерен обсудить возобновление режима тишины в Донбассе и гуманитарные вопросы.

Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, к сожалению, работающего с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе «нормандского формата», — написал он.

Ермак также напомнил, что утверждать любые документы имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров носят исключительно консультационный характер.

Ранее Ермак сообщил, что Киеву не выдвигалось требование об отзыве законопроекта о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса в качестве условия переговоров в «нормандском формате». Этот спорный документ кабмин Украины отозвал из Верховной рады.