https://static.news.ru/photo/03a5b294-b416-11e9-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп «давил» на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонных переговоров в июле.

По словам главы МИДа, он прекрасно знает тему и тон разговора лидеров двух стран. При этом чиновник подчеркнул, что Зеленский имеет полное право оставить эту информацию в тайне, а вот Трамп вполне может предоставить содержание разговора американским следователям.

Пристайко подчеркнул, что Украину пытаются вовлечь в конфликт между республиканцами и демократами, несмотря на то, что Киев всегда «старался ценить помощь от обеих партий», сообщает издание Hromadske.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 25 сентября. В офисе украинского лидера отметили, что встреча пройдёт в Нью-Йорке, куда Зеленский специально прилетит, чтобы выступить на дебатах сессии Генассамблеи ООН.