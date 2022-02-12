В Киеве оценили готовность Байдена «отдать» РФ Украину

Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент США Джо Байден готов пожертвовать Украиной ради того, чтобы Москва не сближалась с Пекином. Именно этим он объяснил попытки Киева уйти под покровительство Лондона в эфире телеканала «НАШ».

Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от неё. Байден неоднократно говорил: «Мы за вас воевать не будем никогда». Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война, — указал Лазарев.

Он считает, что Киев американцам больше не нужен из-за изменения внешнеполитических ориентиров. В борьбе с Китаем Вашингтон готов на такие жертвы, поскольку КНР для США остаётся главной угрозой, уверен политолог.

И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают, — пояснил он.

Ранее стало известно, что основатель украинского интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал обращение к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к российским матерям. У украинцев есть Родина, и они будут её защищать вне зависимости от того, какие планы на неё имеет российский лидер, отметил журналист в видеообращении.