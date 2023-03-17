В Киеве объявили воздушную тревогу В Киеве, области и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, его окрестностях, нескольких северных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога, как показывают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Тревога активирована в столице, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в части Запорожской области и ДНР, контролируемых украинскими властями.

Местные СМИ отмечают возможность ударов дронов.

Российские вооруженные силы начали атаковать украинскую инфраструктуру с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по мнению российских властей, отвечают украинские спецслужбы. Удары направлены на энергетические объекты, оборонную промышленность, военное управление и связь. С тех пор в украинских регионах регулярно объявляется воздушная тревога, иногда на всей территории страны.

Например, утром 16 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения. Ряд украинских Telegram-каналов связали это со взлетом самолета МиГ-31К, который нес ракету «Кинжал».

15 марта по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. В Харькове и Киевской области прогремели взрывы. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, удары были нанесены сразу в нескольких точках в регионе.