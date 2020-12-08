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В Киеве объявили в розыск заместителя директора Пограничной службы ФСБ РФ

16:06, 08 декабря 2020 14
Геннадий Медведев Геннадий Медведев Фото: Андрей Иглов/РИА Новости

Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск и «разрешил задержать» заместителя директора Пограничной службы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны Геннадия Медведева. Он проходит по делу о «захвате» украинских кораблей с экипажем в Керченском проливе в 2018 году.

СБУ Украины подозревает Медведева в организации захвата трёх украинских военных кораблей с экипажем. При этом в ведомстве заявили, что он был заочно уведомлён о подозрении ещё в ноябре 2018 года. Медведев объявлен в розыск и украинский суд разрешил его задержать.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого, — цитирует РИА Новости решение суда.

25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации по инциденту в Керченском проливе. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма и так и не сделал выводов из ситуации в Керченском проливе.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года.

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