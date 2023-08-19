Украинские войска атакуют при помощи беспилотников деловой центр «Москва-Сити», поскольку он является символом процветания России, заявил в беседе с Kyiv Post представитель украинской разведки Андрей Юсов. По его словам, именно «Москва-Сити» ассоциируется в России с модернизацией, технологиями, а также лично с президентом страны Владимиром Путиным.
Есть смысл нацеливаться на «Москва-Сити», символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания, который долгое время создавался путинским режимом, — сказал украинский разведчик.
Говоря об атаке беспилотников ВСУ на здание Экспоцентра 18 августа, Юсов заявил, что удары наносятся исключительно по тем объектам, которые связаны с проведением боевых действий на Украине.
18 августа сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по российской столице с применением дрона-камикадзе. Инцидент произошел рано утром. Как уточняли в Министерстве обороны РФ, аппарат не достиг цели. Его нейтрализовали при помощи средств ПВО. Дрон изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.
Позднее появились кадры с места крушения беспилотника. Дрон рухнул в районе бизнес-центра «Москва-Сити». В результате инцидента была частично повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.
Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр города Сергей Собянин заявлял, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.