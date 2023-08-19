В Киеве объяснили, зачем ВСУ бьют беспилотниками по «Москва-Сити» Kyiv Post: ВСУ бьют дронами по «Москва-Сити» как по символу процветания России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фасад здания делового центра «Москва-Сити», поврежденный в результате атаки украинских беспилотников

Украинские войска атакуют при помощи беспилотников деловой центр «Москва-Сити», поскольку он является символом процветания России, заявил в беседе с Kyiv Post представитель украинской разведки Андрей Юсов. По его словам, именно «Москва-Сити» ассоциируется в России с модернизацией, технологиями, а также лично с президентом страны Владимиром Путиным.

Есть смысл нацеливаться на «Москва-Сити», символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания, который долгое время создавался путинским режимом, — сказал украинский разведчик.

Говоря об атаке беспилотников ВСУ на здание Экспоцентра 18 августа, Юсов заявил, что удары наносятся исключительно по тем объектам, которые связаны с проведением боевых действий на Украине.

18 августа сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар по российской столице с применением дрона-камикадзе. Инцидент произошел рано утром. Как уточняли в Министерстве обороны РФ, аппарат не достиг цели. Его нейтрализовали при помощи средств ПВО. Дрон изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.

Позднее появились кадры с места крушения беспилотника. Дрон рухнул в районе бизнес-центра «Москва-Сити». В результате инцидента была частично повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр города Сергей Собянин заявлял, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.