Официальный представитель Киева в подгруппе по Донбассу Алексей Резников заявил, что скандал с неверным переводом текста коммюнике «нормандского» саммита является надуманной историей.
Представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырёх ведомств дошлифовывают слова, но идёт общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском, — сказал он в эфире телеканала «Громадське ТВ».
Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о фальсификации офисом президента Украины Владимира Зеленского перевода коммюнике саммита «нормандской четвёрки».
Как писал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина должна опубликовать правильный текст коммюнике саммита.
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