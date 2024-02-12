В Киеве испугались реакции США на интервью Путина Карлсону Советник ОПУ Лещенко: интервью Путина Карлсону может повлиять на помощь Украине

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политику США в части поддержки Киева, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада». Чиновник считает, что в Вашингтоне прислушаются к словам российского лидера.

Не следует недооценивать это интервью. <...> Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев, — сказал Лещенко.

Советник главы офиса Зеленского заявил, что интервью Путина с Карлсоном может быть «очень опасным». Кроме того, Лещенко не исключил, что разговор с Путиным может помочь Карлсону пройти «кастинг» на должность вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. По словам украинца, кандидатура экс-ведущего Fox News «называется чаще всего», и если Карлсон помогает республиканцу в формировании необходимого общественного мнения, то уже справился с «первой ролью».

Ранее американское издание Newsweek сообщило со ссылкой на источники, что Карлсона могут включить в санкционный список ЕС из-за интервью с Путиным. По мнению экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, это будет логично, поскольку ЕС вводит санкции против всех, кто помогает Москве.