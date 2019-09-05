Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий назвал Россию главной угрозой безопасности страны и обвинил Москву в подготовке военного вторжения на Украину.
Он также заявил, что Россия якобы в 2020 году завершит формирование трёх дивизий и армии в Южном военном округе, которые и должны будут вторгнуться на территорию Украины.
В интервью
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала страны Прибалтики и Польшу объединиться для совместной борьбы против России. По её мнению, Москва перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому необходимо готовиться к «самому мрачному сценарию» и думать о том, как отразить нападение.