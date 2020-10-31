В Киеве не согласились с выводами Совета Европы о роспуске КС

https://static.news.ru/photo/97256b5e-1c52-11eb-9d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Представитель президента Украины в Конституционном суде (КС) Фёдор Вениславский прокомментировал заявление Венецианской комиссии Совета Европы о неконституционности инициативы главы государства Владимира Зеленского. Тот намерен прекратить полномочия судей КС.

Я считаю решение президента единственно правильным. Оно адекватно отвечает угрозам национальной безопасности, которые повлекло решение Конституционного суда. Его надо поддержать в Верховной раде, — сказал Вениславский в эфире телеканала «Украина-24».

По его мнению, суд, принимая решение при наличии конфликта интересов, «сам поставил под сомнение свою легитимность».

В этой ситуации найти чисто правовое решение сложно, поэтому решение здесь может быть только политическим, — добавил он.

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

При этом НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях против как минимум трёх судей КС.

Как ранее писал NEWS.ru, ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента вопрос роспуска Конституционного суда не входит по конституции страны.