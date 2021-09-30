В Киеве назвали отказ Зеленского от поставки газа из России «бедствием»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, что в финансовом выражении приведёт к миллиардным потерям. Об этом сообщил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш». По его словам, российское руководство «даёт посылы» о том, что предложением открыто, но украинский лидер игнорирует их.

Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного млрд долларов, — сказал Мураев.

По его словам, Киеву необходимо искать, где занять деньги, однако это будет представлять особую сложность. Кредиторы опасаются, что «народ Украины может вывалить на улицу».

Какое бы решение не было, в итоге за всё заплатит народ Украины. Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования, — пояснил экс-депутат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Киева отсутствуют какие-либо гарантии в отношении того, что Москва не станет договариваться с правительствами стран Европы о прямых поставках газа в обход Украины. По его словам, в настоящее время существует только политическая игра и никаких гарантий. При этом Украина сумела обезопасить себя на некоторое время.