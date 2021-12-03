В Киеве назвали ложными утверждения о защите Украиной НАТО

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков назвал мифами утверждения, что Украина защищает НАТО. Об этом говорят военные бюджеты, подчеркнул он в эфире телеканала «Наш».

[Военный] бюджет стран НАТО, расположенных на европейском театре военных действий, — 250 миллиардов долларов. <...> Военный бюджет Российской Федерации — 60–70 миллиардов долларов. Это я к тому, что когда отдельные мифотворцы говорят, что Украина стоит на переднем крае и защищает НАТО, — они сами себя защищают, — отметил эксперт.

Он также обвинил во лжи политиков, утверждающих, что Украина может получить статус особого партнёра США. Стариков напомнил, что такой статус существует лишь для стран не из Европы.

Ранее стало известно, что страны НАТО положительно оценили возможность поставок вооружения Киеву в случае «российского вторжения», заявил украинский журналист Юрий Бутусов. Представители Альянса ради анализа ситуации в ноябре выезжали на Украину, отметил он. По его мнению, Киев пытается показать Западу, что сможет применить необходимое вооружение.