В Киеве настаивают на «нежной украинизации» Донбасса

https://static.news.ru/photo/678d453c-6348-11eb-affe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией» и Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона.

Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население — исключительно украиноязычное, — отметил Креминь в эфире украинского «Пятого канала».

Он добавил, что считает правильным мнение некоторых жителей Донецкой и Луганской областей, что «они не русскоязычные, а русифицированные».

И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной, — подчеркнул омбудсмен.

Даже на неподконтрольных Украине территориях Донбасса люди общаются на украинском языке, «но пока на кухне», уточнил Креминь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут люстрированы после возвращения региона под контроль Киева. Такое положение содержится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса, опубликованном правительством Украины. Лишение должностей грозит многим госслужащим.