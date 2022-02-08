В Киеве начались переговоры Зеленского и Макрона

В Киеве начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона. Перед началом встречи Зеленский встретил своего коллегу в Мариинском дворце. Трансляцию вёл офис главы украинского государства в Facebook.

Зеленский встретил кортеж Макрона у Мариинского дворца, после чего президенты пожали руки, перекинулись парой слов и зашли внутрь. Вместе с главой Франции прилетел министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.

Перед началом встречи в Киеве французский лидер сообщил, что своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился деэскалации кризиса вокруг Украины. Макрон также заявил, что напряжение на встрече с Путиным было ощутимым, а российский президент иронизировал меньше обычного.

После переговоров запланирована встреча Зеленского и Макрона с журналистами.

Днём ранее Макрон в ходе переговоров с Путиным пообещал рассказать украинскому лидеру о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. По его мнению, это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.