В Киеве мужчина поджёг себя во время парада

Во время крупного военного парада в Киеве, посвящённого 30-летию независимости Украины, мужчина попытался совершить самоубийство. Об этом сообщает «Страна.ua».
Рядом со зрительской зоной военного парада на Крещатике мужчина
Ранее сообщалось, что итогами 30-летия независимости Украины назвали отсутствие консолидации среди населения, удаление от России и экономическую нестабильность. Также потеря Донбасса и Крыма спровоцировала всё более сильные антирусские настроения среди официальных лиц в Киеве, что противоречит чувствам и желаниям большей части населения страны. В свою очередь экономические проблемы связываются в первую очередь с ухудшением отношений с Россией. Аналитик Андрей Золотарёв со своей стороны не исключил возможного распада Украины после 30 лет существования государства.