В Киеве любое нападение на Украину назвали концом российской армии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:06, 24 октября 2021
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». Об этом заявил внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, который отметил, что сторонам лучше договориться без конфликта, сообщает телеканал «Дом».
Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать, — подчеркнул Арестович.
По его мнению, угрозы вторжением являются блефом, который нужен, чтобы запугать и заставить Киев выполнять «российские прихоти».
Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать — между собой договариваться, используя «нормандский» и «минский» форматы, — считает советник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у России будет повод для беспокойства, если Украина вступит в Альянс. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. По его словам, в этом случае НАТО станет защищать Украину «уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».