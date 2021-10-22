В Киеве любое нападение на Украину назвали концом российской армии

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Два митинга проходят в Киеве под домом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На акции собрались как сторонники кума Путина, так и его противники, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Националисты высказывают в микрофон своё негативное отношение в адрес Медведчука и считают, что его уголовное преследование — это показуха со стороны президента Зеленского, — говорится в сообщении. В ответ сторонники...