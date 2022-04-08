В Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине.

Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины, — сказал он.

Визит Джонсона в Киев не анонсировался. Ранее Джонсон заявил, что Великобритания передаст Украине оружие и военную экипировку на сумму в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн). В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak. Он также добавил, что в партию оружия входят 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель».

8 апреля на Украину прибыли глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, они посетили украинский город Бучу. Перед политиками выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными. По словам фон дер Ляйен, ЕС готов отправить группу следователей в Бучу. Она отмeтила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Гeнпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. В ведомстве отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.