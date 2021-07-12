В КГБ Белоруссии заявили о выявлении группы, готовившей срыв референдума

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил о раскрытии группы людей, которые планировали в республике срыв референдума по конституции, сообщает «Общенациональное телевидение». Преступники, получая «указания из-за рубежа», выступали с призывами к порче бюллетеней и запугиванию членов избирательных комиссий.

Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кураторы из-за границы установлены, а координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны.

Конституционный референдум должен пройти в республике 27 февраля. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лишь война может помешать референдуму по конституции. Он также отмечал, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны.

В конце прошлого года белорусский президент заявил о предотвращении 10 попыток совершения терактов в стране со стороны «контролируемой Западом оппозиции».