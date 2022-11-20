В Казахстане стартовали президентские выборы

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президентские выборы начались в воскресенье, 20 ноября, в Казахстане. На пост главы государства баллотируются шесть претендентов, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева, пишет РИА Новости.

Опрошенные изданием эксперты считают, что поддержка Токаева в обществе высока и поэтому политические тяжеловесы не стали принимать участие в заведомо проигрышной для них кампании. В выборах помимо действующего лидера страны участвуют экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев , который представляет партию «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.

Избирательные участки закроются в 20:00 (17:00 мск). Эти выборы являются досрочными, также в первой половине 2023 года планируются досрочные выборы в парламент. Это, как ранее говорил Токаев, позволит перезагрузить ключевые институты после обновления конституции.

Выборы президента проводятся по новой системе — глава государства избирается на семь лет без права переизбрания. Порога явки нет, для победы в I туре кандидату нужно набрать 50% голосов. В бюллетенях помимо имен кандидатов появилась графа «против всех», политологи считают, что это станет барометром протестности.

Данные экзитполов ожидаются в полночь по местному времени (21:00 мск), предварительные данные ЦИК — наутро.

Ранее сообщалось, что внеочередные президентские выборы в Казахстане инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, несмотря на то что срок его полномочий истекает лишь в 2024 году. В его убедительной победе в I туре никто не сомневается. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.