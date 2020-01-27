Карета скорой помощи оказалась в снежном плену на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Астраханском районе Казахстана. В ней находилась 23-летняя беременная россиянка. Машина была заблокирована из-за перекрывших дорогу фур и не смогла проехать в село Астраханка.
На место выехали дежурные пожарной части, которые должны были доставить роженицу в больницу. Фельдшеру пришлось принимать роды прямо в пожарной машине. Они прошли успешно, мама и дочка чувствуют себя хорошо,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины. Мальчика завернули в фирменную куртку, а после передали прибывшим на место медикам.
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