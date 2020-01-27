https://static.news.ru/photo/fdc2aa94-410a-11ea-b61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карета скорой помощи оказалась в снежном плену на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Астраханском районе Казахстана. В ней находилась 23-летняя беременная россиянка. Машина была заблокирована из-за перекрывших дорогу фур и не смогла проехать в село Астраханка.

На место выехали дежурные пожарной части, которые должны были доставить роженицу в больницу. Фельдшеру пришлось принимать роды прямо в пожарной машине. Они прошли успешно, мама и дочка чувствуют себя хорошо, рассказали в департаменте по ЧС Акмолинской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сотрудники Госавтоинспекции приняли роды у женщины. Мальчика завернули в фирменную куртку, а после передали прибывшим на место медикам.