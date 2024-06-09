В Казахстане поднимут вопрос о запрете пропаганды ЛГБТ

На официальном портале ePetition.kz появилась петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Республике Казахстан», сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана. Документ собрал необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения властями.

Ведомство сообщило, что организует работу специальной рабочей группы, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Петиция была инициирована руководителем Казахстанского союза родителей Багилой Балтабаевой 29 мая текущего года. В ее тексте отмечается необходимость защиты детей и подростков республики от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которая, по мнению авторов, открыто навязывается через различные каналы.

Авторы петиции считают, что молодежь открыто распространяет и пропагандирует «нездоровые отношения», а традиционные ценности преподносятся как пережитки прошлого и признак отсталости. В связи с этим они требуют принятия мер по противодействию данной пропаганде на территории Казахстана.

Ранее заместитель главы Министерства юстиции России Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что России угрожает «гей-национализм». По его словам, сторонники ЛГБТ вовлекаются в экстремистскую деятельность.