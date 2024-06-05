В Казахстане объяснили «двойную» позицию по санкциям против России Власти Казахстана заявили, что санкции против РФ сильно задевают республику

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Серик Жумангарин

Власти Казахстана не поддерживают санкции США и Евросоюза против России и других стран, но вынуждены соблюдать такую политику, заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения очень сильно задевают страну.

Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения, — объяснил заместитель премьер-министра Казахстана.

Жумангарин отметил, что в стране небольшая экономика. Казахстан, добавил политик, не выдержит санкционного давления. Прежде всего речь идет о предприятиях республики.

В Казахстане действует рабочая группа, которая ведет переговоры с властями США и ЕС в вопросе рестрикций. Жумангарин уточнил, что республика старается принять превентивные меры, когда получает предупреждения о санкциях в отношении тех или иных компаний.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее исключил разрушение экономики из-за ограничений Запада. Дипломат отметил, что в итоге США и их сателлиты сами окажутся в проигрыше.