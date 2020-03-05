https://static.news.ru/photo/46934aa6-5f0d-11ea-be24-fa163e074e61_660.jpg Фото: kazmunaygaspress/instagram.com

Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Отмечается, что для поставок нет правовых оснований в рамках ЕАЭС, поскольку такие взаимоотношения регулируются в рамках двусторонних соглашений.

Ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с другими членами ЕАЭС у нас этого (соглашения - прим. NEWS.ru) нет, — цитирует ТАСС Ногаева.

Он добавил, что работы над заключением такого соглашения между Казахстаном и Белоруссией ведутся. При этом он оказался комментировать возможную стоимость нефти.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению. Российскую нефть Белоруссии поставляют компании из группы «Самфар». С марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, начнут поставлять пять новых российских компаний. В Белоруссии также ожидают прибытия двух танкеров с 160 тыс. тонн азербайджанской нефти.

NEWS.ru опросил экспертов по вопросу покупки нефти Минском у Москвы. Они считают, что Белоруссии придётся согласиться на российские условия.