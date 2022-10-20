В Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги построят новые школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые школы будут построены в Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги. Такое поручение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев, говорится на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Об этом в рамках поездки в Туркестанскую область сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он отметил, что выделение средств на строительство новых школ начнется уже в ноябре и составит 100 млрд тенге ($211 млн).

По поручению Главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре, — сказал премьер-министр страны.

Ранее суд в Астане приговорил племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам тюремного заключения по делу о хищениях. Сатыбалдыулы арестовали в марте, его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.