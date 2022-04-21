В Казахстане отказались от привлечения финансирования в рублях

Государственный Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» перестал рассматривать возможность привлечения финансирования в рублях. Причиной послужили санкции в отношении российских банков, сообщила на брифинге управляющий директор по экономике и финансам, член правления фонда Назира Нурбаева, пишет ТАСС.

Раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда, потому что ставка финансирования, которая была установлена в России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твёрдой валюте, они рефинансировали зачастую в рубли, в более мягкую валюту для того, чтобы снижать свои валютные риски, — сказала она.

При этом Нурбаева признала, что в настоящее время ситуация сложилась иная — стоимость финансирования в рублях изменилась, санкционные риски в отношении российских банков выросли. Поэтому, по её словам, на данный момент финансирование в рублях больше не рассматривается.

Директор также отметила, что финансовые и производственные показатели фонда в 2021 году говорят о том, что идёт процесс восстановления деятельности компаний после кризисного 2020 года.

Единственным акционером Фонда «Самрук-Казына» является правительство Казахстана. Организация основана в 2008 году в виде коммерческой структуры, её задача заключается в повышении благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики.

Ранее президент США Джо Байден и посол Казахстана в Вашингтоне Ержан Ашикбаев провели встречу, во время которой дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнёрства с Америкой является одним из приоритетов страны. Ашикбаев также передал американскому президенту наилучшие пожелания от казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.