В Казахстане 230 человек погибли в ходе январских беспорядков

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что в ходе январских беспорядков в стране погибли 230 человек. Об этом глава прокуратуры сообщил на заседании нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алма-Ате — их 139 человек, — сказал Асылов.

Генпрокурор уточнил, что 20 человек погибли случайно, попав под обстрел, также есть погибший от рук погромщиков и те, кто отказался подчиняться требованиям военных на блокпостах. В числе пострадавших числятся 3,5 тысячи силовиков.

«Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18–20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков около 3,5 тысячи раненых, или 80% от всех, получивших травмы в те дни», — сказал главный прокурор республики.

Массовые беспорядки в Казахстане произошли в начале января. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. В стране был объявлен режим ЧП, который был снят 19 января.

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