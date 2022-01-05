Глава казахской диаспоры Москвы отреагировал на протесты в Казахстане

Поводом для нынешних акций протеста в Казахстане стало повышение цены на газ, а причиной — то, что народ в богатой нефтью стране при существующей власти живёт в бедности, заявил NEWS.ru председатель правления московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов. Для разрешения ситуации с протестами нужно полностью реконструировать государственную власть, и чем быстрее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев это сделает, тем лучше, уверен Джамалов.

Зима в Казахстане суровая, регион нефтеносный, который обеспечивает статус нефтяной державы Казахстана. Народ с этой нефти ничего не имеет, нищенствует. А тут повысили цены на газ, угля нет, дерева нет, всё на газу. Взяли и удвоили газовый тариф в середине зимы. Как теперь обеспечивать теплом свою семью, детей? Это повод, а причина в том, что народ действительно нищенствует, — сказал он.

Нынешним казахстанским политикам нужно полностью реконструировать государственную систему, на всех уровнях менять людей, считает Джамалов. Смена правительства и уход Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности, по мнению собеседника NEWS.ru, лишь начало изменений. При этом он не считает события в Казахстане госпереворотом.

Смещение Назарбаева с поста председателя государственного Совета безопасности — это только начало, это спусковой крючок. Чтобы решить эту проблему, нужно менять всю конструкцию, начиная с президентской власти и заканчивая властью посёлков, — заявил председатель правления фонда «Казахская диаспора».

Джамалов опасается, что в протестах в стране будет участвовать молодёжь, которую станет провоцировать часть номенклатуры, стремящейся попасть во власть.

Массовые акции протеста начались в Казахстане 3 января из-за резкого повышения цены на газ с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали снизить её вдвое. Несмотря на то что правительство страны пошло на значительные уступки и уменьшило цену до 50 тенге, митинги распространились на всю страну и с 4 января охватили Актау, Алма-Ату, Нур-Султан и другие города. Начались столкновения с полицией.

5 января президент Токаев отправил правительство в отставку и объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности вместо экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Политик заявил, что не намерен покидать столицу. Власти заверили, что будут максимально жёстко действовать в отношении протестующих.