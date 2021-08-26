В Карабахе задержали сбежавшего из психбольницы военнослужащего

Военнослужащего Джамиля Бабаева, самовольно покинувшего психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя, задержали на территории, временно контролируемой российскими миротворцами в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Как стало известно ранее, солдат Джамиль Бабаев зашёл в один из домов местных жителей в городе Агдере, который находится в зоне временной дислокации российских миротворцев. Он пригрозил находящимся там подросткам и потребовал дать ему сигареты и еду. Выйдя из дома, один из подростков позвонил в полицию.

Бабаев был задержан правоохранительными органами, против него возбуждено уголовное дело. На данный момент ведётся расследование.

Как сообщают в оборонном ведомстве, после второй карабахской войны мужчина проходил лечение в психиатрическом отделении.

Ранее Баку сообщал об обстрелах на границе с Арменией. Как отмечается, перестрелка осуществлялась в Лачинском и Товузском направлениях. Также в подконтрольной российским миротворцам зоне армянские вооружённые отряды открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений азербайджанской армии вблизи города Шуша.