В Карабахе задержали сбежавшего из психбольницы военнослужащего

Военнослужащего Джамиля Бабаева, самовольно покинувшего психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя, задержали на территории, временно контролируемой российскими миротворцами в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Как
Бабаев был задержан правоохранительными органами, против него возбуждено уголовное дело. На данный момент ведётся расследование.
Как сообщают в оборонном ведомстве, после второй карабахской войны мужчина проходил лечение в психиатрическом отделении.
Ранее Баку сообщал об обстрелах на границе с Арменией. Как отмечается, перестрелка осуществлялась в Лачинском и Товузском направлениях. Также в подконтрольной российским миротворцам зоне армянские вооружённые отряды открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений азербайджанской армии вблизи города Шуша.