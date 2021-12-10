В Карабахе с начала декабря разминировали 100 га территории

С 1 по 10 декабря в Карабахе разминировано 100 гектаров территории, а также обезврежено 342 пехотные и противотанковые мины, сообщается на официальном сайте Минобороны Азербайджана. Как сообщалось ранее, Ереван предоставил Баку карты минных полей территорий в регионе.

В период с 1 по 10 декабря в Карабахе обезврежены 342 пехотные и противотанковые мины. Всего в декабре текущего года очищено около 100 гектаров территории. В целом на освобожденных территориях инженерными войсками на сегодняшний день выявлено и уничтожено 17 202 мины, очищено 13 273 гектара территории, — говорится в сообщении.

Ранее Sputnik Азербайджан сообщил, что правительство Армении передало Азербайджану все оставшиеся у них карты минных полей в Карабахе, поэтому Международный суд ООН на своём заседании не принял решения об обязательном предоставлении этих карт. Международный суд ООН до этого не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.