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В Кандагаре опровергли информацию о взятии города талибами

18:19, 09 июля 2021
Фото: vk.com/afghanarmy
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Губернатор провинции Кандагар опроверг информацию о захвате одноимённого города. По его словам, боевики отступают под натиском афганских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что растиражированная информация о захвате города является «беспочвенными сообщениями».

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кандагар. В городе произошли столкновения в районе рынка и центральной тюрьмы. Были убиты девять боевиков, двое из них ранены. Кандагар — это второй по численности город Афганистана. В нём проживает около 491 тысячи человек.

Противостояние правительственных сил и талибов продолжается в Афганистане на фоне вывода американских войск. «Талибан» захватил пограничные города Ислам-Кала и Торгунди. Они считаются торговыми воротами в Иран и Туркмению соответственно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, пока ситуация не начнёт оказывать влияние на территории союзников Москвы. Он напомнил, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном и Таджикистаном.

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